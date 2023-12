Exército anuncia ter encontrado corpo de refém franco-israelita em Gaza

Toledano foi raptado, em 07 de outubro, durante o ataque do movimento islamita Hamas, no festival de música Tribe of Nova, no qual participava com a amiga franco-israelita Mia Shem, libertada ao abrigo de um acordo de tréguas no final de novembro.

"Durante a operação em Gaza, o corpo do refém Elya Toledano (28 anos) foi recuperado pelas forças especiais do exército e repatriado para Israel", declarou o exército israelita em comunicado, acrescentando que os médicos forenses identificaram corretamente o corpo.

Nas últimas semanas, as famílias dos reféns tinham afirmado desconhecer se Elya Toledano ainda estava vivo.

"O exército israelita apresenta à família sinceras condolências", acrescentou, assegurando que os familiares do jovem tinham sido informados antes da divulgação da nota.

Israel declarou guerra ao Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, em represália pelo ataque de 07 de outubro, perpetrado em território israelita e no qual morreram cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis, indicaram as autoridades israelitas.

Cerca de 240 pessoas foram também raptadas e levadas para Gaza no dia do ataque. Cerca de 135, de acordo com o exército, continuam nas mãos do Hamas e de grupos afiliados, na sequência da libertação de 105 reféns durante uma trégua de sete dias terminada a 01 de dezembro.

Esta semana, as famílias dos reféns exigiram uma explicação das autoridades, depois de o diretor dos serviços secretos externos israelitas, Mossad, ter afirmado que se recusava a conduzir novas negociações para libertar os sequestrados pelo Hamas, considerado uma organização terrorista pela UE, pelos Estados Unidos e por Israel.