Exército de Israel "preparado" após morte de número dois do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF) "estão num estado de prontidão muito elevado em todas as áreas, na defesa e no ataque. Estamos altamente preparados para qualquer cenário. A coisa mais importante a dizer esta noite é que estamos focados e continuamos focados na luta contra o Hamas", disse o porta-voz das IDF, Daniel Hagari.

O Hamas confirmou no seu canal oficial, Al-Aqsa TV, o ataque que provocou a morte de al-Arouri, vice-presidente do gabinete político do movimento islamita palestiniano, e de mais seis militantes, incluindo os guarda-costas do dirigente.

O ataque fez aumentar os receios no mundo árabe e na comunidade internacional sobre o risco de alastramento do conflito a outras regiões do Médio Oriente.

Macron alerta para perigo de contágio

O presidente de França, Emmanuel Macron, sublinhou na terça-feira "que é essencial evitar qualquer atitude de escalada, especialmente no Líbano, e que a França continuará a transmitir estas mensagens a todos os atores direta ou indiretamente envolvidos na área".

Num comunicado, a presidência francesa, disse que Macron teve uma conversa telefónica com o líder da oposição de Israel e membro do governo de emergência, Benny Gantz.

O chefe de Estado francês também expressou "profunda preocupação com o número muito elevado de mortes de civis e com a situação de emergência humanitária absoluta" na Faixa de Gaza.

O presidente francês lembrou "o imperativo de Israel" de proteger os civis e sublinhou a "urgência" de entregar ajuda humanitária à população de Gaza, ao mesmo tempo que defendeu "um cessar-fogo duradouro, com a ajuda de todos os parceiros regionais e internacionais".

Reações ao ataque

O ataque que matou al-Arouri teve como alvo o escritório do Hamas nos subúrbios, a sul da capital libanesa, reduto do movimento xiita Hezbollah, aliado do Hamas.

Al-Arouri foi um dos principais negociadores do Hamas na libertação dos reféns feitos pelo grupo no ataque contra Israel em 7 de outubro.

Esta foi a primeira vez desde o início da atual guerra na Faixa de Gaza que Israel ataca a capital libanesa.

Os confrontos entre o exército israelita e o Hezbollah estavam até então limitados às zonas fronteiriças no sul do Líbano.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, avisou na terça-feira, na rede social X, que "este novo crime israelita visa arrastar o Líbano para uma nova fase de confrontos".

Também na terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão condenou o ataque e avisou que a morte de al-Arouri "motivará ainda mais a luta contra Israel", "não apenas na Palestina, mas na região e entre todos os defensores da liberdade em todo o mundo".