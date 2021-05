Exército do Brasil investiga participação de general em ato político

O ministro da Defesa, general da reserva Walter Braga Netto, e o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, reuniram-se na segunda-feira para discutir a presença de Pazuello num evento que decorreu no Rio de Janeiro, onde subiu a um palco improvisado ao lado de Bolsonaro, no domingo.

O gesto configura uma transgressão disciplinar, por, alegadamente, ter infringido o Regulamento Disciplinar do Exército, que considera transgressão "manifestar-se, publicamente, o militar da ativa [no ativo], sem que esteja autorizado, a respeito de assuntos de natureza político-partidária".

O estatuto dos militares diz ainda, citado pela imprensa local, que "são proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político".

Na manhã de segunda-feira, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, já tinha afirmado que Eduardo Pazuello poderia ser punido pelo Exército por ter comparecido no ato político promovido por Bolsonaro.

"É um assunto interno do Exército", mas "é provável que seja punido", afirmou Mourão, explicando que o regimento interno das Forças Armadas veta a participação de militares em atos explicitamente políticos.

Mourão, que é general do Exército reformado, chegou pessoalmente a sofrer punição por se ter manifestado politicamente contra a ex-presidente Dilma Rousseff quando ainda estava no cargo.

Pazuello foi ministro da Saúde do Brasil durante 10 meses, entre maio de 2020 e março de 2021, e está a ser investigado pela justiça por suspeitas de irregularidades à frente da tutela.

O ex-ministro da Saúde participou no domingo numa caravana que reuniu centenas de motociclistas, convocada e liderada por Bolsonaro nas ruas do Rio de Janeiro.

No final, o Presidente brasileiro dirigiu-se aos seus seguidores a partir de um palco improvisado, onde também estava Pazuello.

A manifestação não cumpriu as medidas de distanciamento social vigentes no Rio de Janeiro para conter a disseminação da covid-19.

Tanto o Presidente, como Pazuello e a maioria dos presentes, não usavam máscaras, algo comum entre os apoiantes e membros do Governo de Bolsonaro, que minimizam a gravidade da pandemia.

No caso de Pazuello, além de ter violado as regras das Forças Armadas que vetam a participação em atos políticos, a sua presença também foi condenada por senadores de uma comissão parlamentar que investiga possíveis omissões do Governo na gestão da pandemia de covid-19, que já fez 449.858 mortes e 16.120.756 infeções no país.