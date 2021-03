Exército está a "clarificar vila de Palma" para população poder regressar

O porta-voz do Ministério da Defesa, coronel Omar Saranga, referiu que as forças de segurança, FDS, "reforçaram a sua estratégia operacional para repor a normalidade em Pemba" e "conter as investidas criminosas dos terroristas".



Nos últimos três dias as operações concentraram-se no resgate de "centenas de cidadãos nacionais e estrangeiros" e na "proteção dos seus bens" dos quais evitaram a vandalização.



Saranga expressou o "pesar" pela perda de sete vidas humanas em Palma, durante uma fuga dos ataques por parte de um grupo de civis sem proteção.



As forças de defesa moçambicanas "continuam ações concertadas de perseguição" para "liminar algumas bolsas de resistência e de surtidas esporádicas de terroristas já localizadas" e evitar o regresso dos "terroristas" a Palma, adiantou ainda o porta-voz.



"Neste momento, as FDS continuam a clarificar as zonas de Palma por forma a garantir um regresso seguro das populações. As posições das FDS estão todas sob seu controlo", destacou Omar Saranga.



O porta-voz do Ministério da Defesa não disse se as forças governamentais retomaram o controlo efetivo de Palma e se os atacantes continuam na vila.



"O objetivo claro desta incursão cobarde por parte dos terroristas era o de aterrorizar as populações da vila sede do distrito de Palma e ameaçar o desenvolvimento de infraestruturas que vão propiciar uma melhoria das condições de vida no país e das populações locais, em particular", enfatizou Omar Saranga.



Saranga assinalou que a atuação das FDS está a ser conduzida com estrito respeito pelos direitos humanos.



O ataque desencadeado na quarta-feira em Palma é o mais grave junto aos projetos de gás que estão em desenvolvimento na região, após três anos e meio de insurgência armada na zona.



Um número incalculado de pessoas está desde então a fugir para a península de Afungi.



Um grupo mais restrito, de cerca de 200 cidadãos de diferentes nacionalidades, refugiou-se no hotel Amarula, de onde muitos foram sendo resgatados por terra e por mar para a área controlada pela petrolífera Total.



Uma das caravanas foi atacada na noite de sexta-feira e pelo menos sete pessoas morreram. Houve ainda feridos no incidente e um deles é um português hoje transferido para a África do Sul, para tratamento médico, conforme confirmaram as autoridades portuguesas.