Exército israelita acusado de atacar pontos de distribuição de alimentos

”, denunciou o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, numa declaração em que culpou Israel pelo bombardeamento.”, acrescentou.O centro, localizado a leste da área de Rafah, no sul do enclave e onde estão reunidos mais de 1,4 milhões de deslocados de Gaza, foi alegadamente bombardeado pelas forças aéreas israelitas, resultando na morte de cinco pessoas e pelo menos 22 feridos.“Um funcionário da UNRWA, um polícia e três civis morreram no ataque de hoje”, adiantaram à agência Efe fontes do serviço de emergência de Gaza.Questionado sobre o incidente, o porta-voz do Exército israelita não respondeu nem deu à Efe detalhes sobre o sucedido.A UNRWA denuncia a morte de pelo menos 165 dos seus funcionários ou membros nesta guerra, “mesmo enquanto faziam o seu trabalho”.Nesse dia, enquanto milhares de pessoas esperavam a chegada de um comboio com alimentos à Cidade de Gaza, as tropas israelitas dispararam contra a multidão "quando se sentiram ameaçadas", de acordo com um porta-voz militar, que garantiu, no entanto, que a maioria das vítimas morreu numa debandada causada pela multidão.A ONU denunciou quarta-feira que o número de crianças mortas pelos bombardeamentos em Gaza é superior ao número de crianças mortas em todas as guerras dos últimos quatro anos.