Exército israelita anuncia libertação de quatro reféns em Gaza

(em atualização)





“Na manhã deste sábado, durante uma difícil operação diurna especial em Nousseirat, quatro reféns israelitas foram libertados”, escreveu o exército num comunicado de imprensa.



Noa Argamani (25 anos), Almog Meir Jan (21 anos), Andrey Kozlov (27 anos) e Shlomi Ziv (40 anos) estavam mantidos reféns pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro do ano passado a um festival de música no sul de Israel.





Os quatro reféns foram transferidos para um hospital para realizarem exames médicos mas apresentam um estado de saúde estável, segundo avançaram os militares.





"Numa atividade operacional heróica, os nossos combatentes conseguiram libertar quatro reféns do cativeiro do Hamas e devolvê-los à sua casa em Israel", salientou o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que acompanhou a operação desde a sala de comando.





Segundo o porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari, centenas de tropas participaram nesta operação especial para o resgate dos quatro reféns.



A operação foi planeada durante semanas e um agente da polícia ficou gravemente ferido, anunciou Hagari durante uma conferência de imprensa.







“A mensagem enviada esta manhã ao Hamas é clara: estamos determinados a trazer todos os reféns para casa”, asseverou Hagari.





Um porta-voz do Hamas, por sua vez, disse à agência Reuters que a libertação dos quatro reféns após oito meses de conflito “é um sinal de fracasso, não de uma conquista”.







O embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, saudou a libertação dos quatro reféns, garantindo que não descansarão enquanto todos os reféns forem libertados.

Bem-vindos a casa.

Não descansaremos enquanto não regressarem todos. https://t.co/KRDfiBTdaJ — Dor Shapira🇮🇱 (@ShapiraDor) June 8, 2024





Israel já tinha anunciado que as suas operações estavam focadas numa infraestrutura militar em Nusseirat.



"A IDF (Forças de Defesa de Israel) estão a atacar a infraestrutura terrorista na área de Nuseirat (na Faixa de Gaza central)", anunciaram os militares em comunicado, este sábado.



Segundo o Ministério da Saúde do enclave, 50 palestinianos foram mortos em ataques israelitas em Nuseirat e outras áreas no centro de Gaza.





Oito meses depois do ataque do Hamas que precipitou uma guerra na Faixa de Gaza, 116 dos 250 reféns sequestrados por militantes do Hamas ainda permanecem em Gaza. Destes, pelo menos 41 foram mortos, de acordo com os números do Exército israelita.