Exército israelita ataca Gaza em resposta ao "rocket" que atingiu Israel

Este ataque israelita na noite de quarta-feira, o segundo esta semana, surge novamente em resposta a um ataque com "rockets" desde a faixa de Gaza e numa fase de tensões entre israelitas e palestinianos devido à violência em Jerusalém.

Testemunhas e fontes de segurança explicaram à agência France-Presse (AFP) que os ataques concentraram-se no centro da faixa de Gaza.

Na quarta-feira à noite, o exército de Israel e a polícia local tinham revelado o disparo de um "rocket" desde a faixa de Gaza em direção ao território israelita, acrescentando que o projétil caiu num terreno na cidade de Sderot, no sul, sem causar ferimentos ou danos.

Na segunda-feira à noite, um "rocket" lançado desde Gaza foi intercetado pelo escudo antimísseis "Iron Dome" de Israel, mas as forças israelitas responderam com ataques ao enclave palestiniano.

O Hamas fez, durante quarta-feira, ameaças de ataques à manifestação de ultranacionalistas judeus israelitas em Jerusalém.

Mas a polícia israelita bloqueou as estradas e impediu que os manifestantes chegassem aos bairros palestinianos, dentro e ao redor da Cidade Velha de Jerusalém, com receio que se repetisse o incidente de há um ano, um ataque que desencadeou uma guerra entre Israel e Gaza.

Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se "profundamente preocupado com a deterioração da situação em Jerusalém".

Segundo o porta-voz, o diplomata português está em "contacto com todas as partes para reduzir as tenções e prevenir ações inflamatórias".