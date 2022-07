Exército israelita ataca posto militar do Hamas em Gaza

"Caças da Força Aérea de Israel estão a atacar um posto militar" do Hamas, no norte de Gaza, alertou o exército israelita, em comunicado hoje divulgado.

O ataque foi uma resposta ao disparo de hoje de uma bala "que atingiu um edifício industrial" da comunidade israelita de Netiv Hasara, muito perto da cerca de separação com o enclave palestiniano.

De acordo com fontes de segurança do Hamas, o ataque israelita causou danos materiais às instalações, mas não fez feridos.

O incidente de hoje aconteceu depois de, no fim de semana, a tensão ter aumentado na região, com o lançamento de quatro foguetes de Gaza em direção a Israel, que fizeram soar alarmes antiaéreos em várias cidades israelitas.

Os projéteis foram lançados ao amanhecer, poucas horas depois de o Presidente dos EUA, Joe Biden, ter terminado a sua visita a Israel e ao território palestiniano.

Em resposta, Israel atacou as instalações militares do Hamas, que considera responsável por todas as agressões com origem na região palestiniana.

Como é habitual nestes disparos ocasionais, nenhuma milícia de Gaza -- que o Hamas controla desde 2007 e sob forte bloqueio israelita desde então -- reivindicou a responsabilidade.

Israel e Gaza passaram por quatro grandes escaladas de guerra desde 2008. A última foi em maio de 2021 e provocou 260 mortos na Faixa de Gaza e 13 mortos em Israel.