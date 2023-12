Exército israelita diz ter apreendido milhões de documentos do Hamas

"A Unidade de Recolha de Documentos e Meios Técnicos da Direção de Inteligência tem coordenado a recolha e exame dos bens do Hamas desde o início da guerra e da operação terrestre" no enclave, informou um porta-voz militar.

O Exército apreendeu "mais de 65 milhões de arquivos e meio milhão de documentos", que incluem dados sobre "planos operacionais e métodos de combate" do Hamas, especificou a mesma fonte.

A unidade encarregada deste processo é composta por reservistas "e a sua função é extrair informação" dos documentos que os soldados estão a recolher, fornecendo apoio às atividades militares dentro da Faixa de Gaza.

Entre os documentos encontrados existe um mapa que revela o acesso aos túneis subterrâneos, que foi confiscado na residência de um comandante do Hamas em Beit Hanoun, no norte do enclave.

Entre o conteúdo dos arquivos, também foi encontrado outro mapa com túneis no bairro de Shijaiya, na cidade de Gaza, após o qual foram identificados e destruídos.

Israel e o Hamas travam uma guerra que dura há 83 dias e já provocou a morte de 21.300 palestinianos por ataques israelitas em Gaza.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 210 pessoas morreram nas últimas 24 horas.