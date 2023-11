Exército israelita diz ter eliminado hoje 130 combatentes do Hamas

"Nas últimas horas, mais de 130 terroristas foram neutralizados", anunciou o porta-voz do Exército, detalhando que os soldados atacaram por terra, ar e mar e destruíram vários complexos militares do Hamas.

"As tropas das Forças de Defesa de Israel continuaram a travar batalhas ferozes contra os terroristas do Hamas na Faixa de Gaza, enquanto localizavam armas e destruíam as infraestruturas terroristas e os complexos militares do Hamas", acrescentou um comunicado militar.

O texto também destacou que as forças israelitas atacaram uma série de alvos do grupo palestiniano no enclave com caças e barcos lança-mísseis.

Entre os alvos, incluem-se "vários centros de comando e controlo militares usados por altos agentes terroristas do Hamas", bem como "infraestruturas terroristas deliberadamente localizadas em áreas civis" e ainda complexos militares, edifícios carregados de explosivos e postos de observação do movimento.

O Exército explicou que as suas tropas no terreno, que continuam a lutar corpo a corpo e encontraram um número significativo de armas, colaboraram com a Força Aérea e a Marinha para realizar ataques conjuntos.

Este anúncio surge pouco depois de o chefe do Estado-Maior do Exército, Herzi Halevi, ter informado que as suas tropas já estão a cercar e a atacar o interior de Gaza, principal cidade do território, ao mesmo tempo que aprofundam a ofensiva terrestre no enclave iniciada na passada sexta-feira.

"Avançámos para outra fase importante da guerra. As forças estão no coração do norte de Gaza, operando na Cidade de Gaza, cercando-a", disse Halevi num comunicado de imprensa.

"As forças combatem numa zona urbana densa e complexa, que exige combate profissional e coragem", acrescentou o comandante militar, que explicou que "as forças terrestres são acompanhadas por informações precisas, com fogo do ar e do mar".

Halevi destacou ainda o "preço doloroso e difícil" dos combates, que já deixaram 18 soldados israelitas mortos, um deles um tenente-coronel abatido hoje, segundo os últimos dados divulgados pelo Exército.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, anunciou hoje que já ocorreram mais de 9.000 mortes no território desde o início da guerra, há quase um mês, e o número de feridos ultrapassou os 32.000.

Hoje assinala-se o 27.º dia de guerra entre Israel e o Hamas, que começou com o ataque, em 07 de outubro, do braço armado do grupo islamita contra o território israelita, que provocou 1.400 mortos, mais de 5.400 feridos e mais de 200 pessoas raptadas e que foram transportadas para o enclave.