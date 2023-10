Exército Israelita pede a população de Gaza para ir rumo ao Sul

As últimas horas têm sido de intensos bombardeamentos e disparos, como relata José Manuel Rosendo, enviado especial da Antena 1.





A União Europeia lança um apelo pelo fim das hostilidades em Gaza, com Josepf Borrel a sublinhar que são precisas pausas para assistência humanitária.Também um porta-voz do Hamas, numa conferência de imprensa, em Beirute, pede que sejam aplicadas as resoluções das Nações Unidas, para assistência humanitária em Gaza, através da fronteira com o Egito.