Exército libanês anuncia um cessar-fogo na sua ofensiva contra o Estado Islâmico

Lusa 27 Ago, 2017, 08:16 | Mundo

O cessar-fogo entrou em vigor às 07:00 (05:00 em Lisboa) e tem como objetivo "abrir o caminho para a última fase das negociações" para a libertação dos nove militares libaneses sequestrados pelo Estado Islâmico em 2014, segundo um comunicado.

A televisão Al Manar, do grupo xiita Hezbollah, anunciou que o cessar-fogo estende-se também à região limítrofe síria de Al Qalamun, segundo negociações levadas a cabo por essa fação e o seu aliado, o governo sírio, com o Estado Islâmico.

A ofensiva do exército libanês contra o Estado Islâmico há uma semana e desde então os militares recuperaram 100 quilómetros quadrados dos 120 que os terroristas chegaram a dominar na zona depois de se infiltrarem a partir da Síria.

Uma fonte militar disse à Efe no sábado que as tropas não tinham dado início ao "assalto final" em de Ras Baalbeck e Qaa, onde se estima que permaneçam cerca de 200 combatentes, para dar tempo às negociações entre Hezbollah e o Estado Islâmico.

O líder do Hezbollah, o xeque Hasan Nasrala, revelou na passada quinta-feira que o grupo xiita estava em contacto com os comandos do Estado Islâmico no lado sírio da fronteira para negociar uma saída dos `jihadistas` do Líbano.