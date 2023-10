Exército libanês denuncia bombardeamentos israelitas na área da fronteira

"Os arredores das povoações de Dhaira, Aita al Shabb e outras zonas fronteiriças estão a ser objeto de bombardeamentos aéreos e de artilharia por parte do inimigo israelita. O Comando do Exército apela aos cidadãos que adotem as máximas precauções e não se desloquem para as zonas próximas da linha divisória", indicou a instituição militar em comunicado.

Por sua vez, as Forças Armadas israelitas anunciaram na rede social X que os seus helicópteros estavam a atacar o território libanês, sem fornecer mais detalhes, e também pediram aos civis que residem do seu lado da fronteira "para se manterem em suas casas".

Estes incidentes ocorreram após o Exército israelita ter reivindicado a morte de vários "suspeitos armados" que entraram no norte do país através da fronteira com o Líbano, com o poderoso movimento xiita libanês Hezbollah a desvincular-se desta operação.

A meio da tarde, a Jihad islâmica reivindicou a infiltração de combatentes a partir do Líbano e junto à fronteira com Israel.

As Brigadas Al-Qods, a ala miliar da Jihad islâmica, "reivindicam a responsabilidade da operação na fronteira no sul do Líbano", indicou o grupo em comunicado no terceiro dia da guerra desencadeada por uma ofensiva surpresa e inédita do Hamas palestiniano em território de Israel.

No domingo, o Hezbollah disparou foguetes contra Israel, justificando a ação como um gesto de "solidariedade" com as milícias da Faixa de Gaza e uma forma de pressão para a libertação dos territórios libaneses ocupados pelo Estado judaico.

O movimento xiita libanês controla a zona fronteiriça com o norte de Israel e em 2006 envolveu-se numa guerra contra Israel.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.

O mais recente balanço do Ministério da Saúde palestiniano registava pelo menos 560 mortos devido aos ataques aéreos israelitas em Gaza -- incluindo dezenas de menores e mulheres -- o que elevava para mais de 1.250 o total de mortes nos dois lados dos confrontos armados iniciados no sábado.

Segundo fontes oficiais palestinianas, nas últimas horas foi bombardeado o campo de refugiados palestinianos de Jabaliya provocando um número indeterminado de vítimas, com registos de pelo menos 123.000 deslocados internos num enclave com dois milhões de habitantes.

Foi ainda imposto por Israel um bloqueio total ao fornecimento de combustível, alimentos e eletricidade à Faixa de Gaza.

A estas vítimas somavam-se os mais de 700 mortos do mais recente balanço do Ministério da Saúde de Israel, divulgado no domingo.

O elevado número de mortos confirmado em pouco mais de 24 horas não tem precedentes na história de Israel, apenas comparável à sangrenta primeira guerra israelo-árabe de 1948, após a fundação do Estado de Israel.