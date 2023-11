Exército mata quatro suspeitos de terrorismo, incluindo um oficial no Paquistão

Entre os mortos encontrava-se um "terrorista de grande valor", identificado como Samiullah e também conhecido como "Shenai", e três outros suspeitos procurados pelas autoridades, segundo o canal de televisão paquistanês Geo TV.

"Armas, munições e explosivos foram recuperados dos terroristas, que estavam ativamente envolvidos em várias atividades terroristas, incluindo extorsão e assassinatos nesta área", disse o exército paquistanês.

O exército confirmou ainda a morte de um soldado num confronto na aldeia de Dera Ismail Kham, em Jober Pakhuntunjua, no norte, um dia após ter anunciado a morte de sete suspeitos de terrorismo em Krii Macan Jel.

As forças de segurança paquistanesas organizaram dezenas de operações nos últimos meses contra os Tehrik-i-Taliban Paquistão (TTP), ou talibãs paquistaneses, responsáveis por dezenas de ataques contra as autoridades, após violarem o cessar-fogo em novembro do ano passado.

O TTP, que difere dos talibãs afegãos em termos de organização, mas segue a mesma interpretação rigorosa do Islão sunita e coopera com os afegãos, coordena mais de uma dúzia de grupos de militantes islâmicos que operam no Paquistão.

Estes grupos já mataram cerca de 70.000 pessoas no país ao longo de duas décadas.