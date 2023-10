Exército reivindica morte de responsável operacional do Hamas

Em comunicado, o Exército identificou o membro do Hamas como Mahmud Sabih, um engenheiro que liderava o departamento de desenvolvimento de projetos do movimento islamita que controla a Faixa de Gaza, responsável pelos ataques contra o sul de Israel em 07 de outubro.

Este departamento destina-se a aumentar as capacidades armamentistas do Hamas, e segundo o Exército israelita "trocava conhecimentos com organizações terroristas em todo o Médio Oriente".

O comunicado também assinala que Mahmud Sabih atuava para facilitar a transferência de informação ao Hamas na produção de armas e veículos aéreos não tripulados.

O Hamas desencadeou no passado dia 07 de outubro um ataque surpresa em larga escala no sul de Israel, que provocou 1.400 mortos, sobretudo civis, segundo os dados das autoridades israelitas.

Israel reagiu ao ataque de declarando guerra ao Hamas, impondo um bloqueio total à entrada de ajuda humanitária e iniciando intensos bombardeamentos na Faixa de Gaza que segundo as autoridades palestinianas já provocaram mais de 4.000 mortos, na maioria civis.