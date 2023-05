Exército russo denuncia tentativas "massivas" de Kiev para romper defesas em Bakhmut

"No norte e sul de Artiómovsk [denominação russa para a cidade de Bakhmut], o inimigo efetuou tentativas massivas de romper as defesas das nossas tropas", afirmou o porta-voz militar Ígor Konashénkov no relatório diário.

Segundo Konashénkov, todos os ataques das tropas de Kiev "foram retidos".

"Não se permitiu a rutura das linhas defensivas das tropas russas", assegurou.

De acordo com Moscovo, a Ucrânia sofreu, no eixo Soledar-Bakhmut, mais de 400 baixas num dia, entre mortos e feridos.

Nos combates nessa zona morreram também coronéis russos, revelou Konashénkov.

O chefe do grupo Wagner, Yevgenui Prigozhin, anunciou que as suas unidades continuavam a avançar em Bakhmut e a proteger as alas, depois de abandonadas por alguns militares do exército russo.

No sábado, as unidades do grupo Wagner avançaram 550 metros em diferentes direções em Bakhmut, afirmou Prigozhin, num áudio difundido pelo grupo.

Neste momento, acrescentou, estão por conquistar "1,78 quilómetros quadrados de território".

Prigozhin assegurou ainda que os militares do exército russo "não fugiram" das alas e juntaram-se agora aos combatentes do Wagner para defender as posições ocupadas e conter as forças ucranianas.