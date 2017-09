Exército sírio rompeu cerco dos `jihadistas` a zona sul de Deir Ezzor

Lusa09 Set, 2017, 17:58 | Mundo

Segundo a mesma fonte, as forças leais ao presidente Bashar al-Assad conseguiram igualmente entrar nos bairros de Harabesh e Tahtuh da cidade, capital da província com o mesmo nome situada no leste da Síria.

Na terça-feira, o exército sírio tinha rompido o cerco montado há mais de dois anos pelo Estado Islâmico na região em torno da cidade de Deir Ezzor.

A cidade era disputada aos `jihadistas` desde janeiro de 2015 e, segundo a Sana, a sua população começou a celebrar a entrada das tropas governamentais.

Deir Ezzor é um dos últimos feudos do Estado Islâmico na Síria, depois de a organização extremista ter quase perdido a totalidade de Raqa, o seu bastião no nordeste do país.

