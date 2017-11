Exército Sírio toma último bastião do Estado Islâmico

Inês Geraldo - RTP09 Nov, 2017, 14:37 / atualizado em 09 Nov, 2017, 14:37 | Mundo

Os oficiais do exército sírio revelaram, por outro lado, que ainda há combates em curso contra elementos do Estado Islâmico numa zona de deserto do leste do país.



“As unidades das nossas Forças Armadas, em cooperação com as forças auxiliares e aliadas, libertaram a cidade de Boukamal. A libertação de Boukamal é importante, já que sinaliza o fim do projeto do Estado Islâmico na zona”, anunciou o exército sírio.



A conquista do território deu-se com o apoio do Hezbollah, milícias xiitas, Irão e Rússia e, de acordo com declarações oficiais, o local estava a ser revisto de forma minuciosa para saber se ainda haveria membros do Estado Islâmico em Boukamal.

Egito alerta para fuga de combatentes

Após a conquista do último bastião do Estado Islâmico na Síria, o Presidente egípcio veio a público dizer que muitos dos combatentes podem estar a fugir para a Líbia.



Abdel Fatah al-Sissi alertou para o facto de estes elementos poderem dirigir-se para o Egito, onde se encontram forças de segurança a postos para combater.



Numa conferência na estância turística de Sharm-el-Sheik, no Mar Vermelho, o Presidente egípcio garantiu que as Forças Armadas do país estão preparadas para lidar com problemas de terrorismo e lamentou o facto de o conflito se ter espalhado a outros países.



Abdel Fatah al-Sissi compreende que é normal que os militantes do Estado Islâmico se refugiem na vizinha Líbia, local onde existem várias fações islâmicas com o controlo de inúmeras regiões.



“Temos de ter a capacidade militar para compensar o desequilíbrio na região e para as ações contraterrorismo. Esta é uma ameaça, não apenas para nós, mas também para a Europa”, lembrou o Chefe de Estado.



c/ Lusa