Exército "totalmente preparado para cenários futuros" na fronteira com Líbano

"Neste momento não há mais eventos no norte", disse um porta-voz do exército israelita, que indicou que o comandante Alim Abdullah foi morto em combate enquanto "protegia os residentes", no contexto dos confrontos de segunda-feira, refere um comunicado publicado no `site` do exército israelita.

O responsável destacou que "ocorreram várias situações operacionais na fronteira norte" e que "as Forças de Defesa de Israel (IDF) agiram de forma decisiva, por terra e ar, com rapidez e precisão".

Neste sentido, acrescentou que "durante o incidente, o Hezbollah sofreu mortos e feridos", depois de aquela organização política paramilitar ter confirmado pelo menos três mortos em ataques de Israel, em resposta a uma incursão terrestre, cuja responsabilidade foi reivindicada pelo grupo palestino islâmico Jihad.

O Hezbollah confirmou o disparo de projéteis a partir do sul do Líbano, no que descreveu como uma resposta à morte dos seus membros às mãos das tropas israelitas, no meio de tensões devido à ofensiva lançada no sábado pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas).

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

As autoridades israelitas confirmaram mais de 900 mortos e 2.700 feridos desde o início da ofensiva do Hamas - apoiada pela Jihad Islâmica -, enquanto mais de 680 palestinianos morreram e 3.700 ficaram feridos na sequência de bombardeamentos e ataques de Israel contra a Faixa de Gaza, aos quais se somam mais de 15 em operações e confrontos com forças israelitas na Cisjordânia.