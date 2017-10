Exército turco instala "postos de observação" em Idleb

Lusa13 Out, 2017, 10:02 | Mundo

"Na quinta-feira, 12 de outubro, iniciámos os trabalhos de instalação de postos de observação", informou o Estado-Maior turco em comunicado.

Segundo os `media` turcos, uma coluna militar de grande dimensão, incluindo tanques, chegou na noite de quinta-feira à província de Idleb.

O jornal Hürriyet noticiou hoje que três dezenas de veículos blindados transportando uma centena de soldados turcos, entre os quais membros das forças especiais, atravessou a fronteira durante a noite, e acrescenta que esse número pode aumentar nos próximos dias.

O exército turco lançou, no passado domingo, operações de reconhecimento com vista a estabelecer no noroeste da Síria uma das quatro zonas de apaziguamento negociadas na conferência de Astana pela Rússia e Irão, aliados do regime sírio, e pela Turquia, que apoia os rebeldes.

Essa zona de alívio abarca a província de Idleb, a única no noroeste sírio a escapar ao regime do Presidente Bashar al-Assad, mas também uma parte das províncias vizinhas de Hama (centro), Aleppo (norte) e Lattaquié (oeste).

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) anunciou na noite de quinta-feira a entrada de forças turcas em Idleb, com vista a uma "implantação" no noroeste do país.

A guerra na Síria fez mais de 330 mil mortos e milhões de deslocados e refugiados desde que estalou em março de 2011.