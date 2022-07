Exército ucraniano apela à revelação das moradas de militares ocupantes e colaboracionistas

Num comunicado deste sábado , o Departamento de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia apelou a que a população da cidade de Enerhodar, ocupada pelas tropas russas desde o início da guerra, lhe transmitam a localização de aquartelamentos das forças ocupantes e de moradas dos colaboracionistas ucranianos.





Pode ler-se no comunicado: "Por favor dêem-nos a conhecer com urgência a localização exacta das bases de tropas ocupantes e os endereços das suas residências ... os locais de residência da equipa de comando". Além disso, são pedidos detalhes sobre "os colaboracionistas locais que passaram para o lado do inimigo", incluindo os seus locais de trabalho e residência, bem como sobre "as pessoas que 'simpatizam' com os ocupantes".