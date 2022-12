Exércitos indiano e chinês procuram garantir segurança na fronteira ocidental

A reunião ocorreu no lado chinês da Linha de Controlo Real (LAC), onde comandantes militares procuraram resolver questões pendentes entre os dois países, para restaurarem a paz no setor ocidental da fronteira sob disputa, adiantou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, Arindam Bagchi, em conferência de imprensa.



Além disso, os dois lados "concordaram em manter contacto próximo e manter o diálogo" para avançar nas relações bilaterais, acrescentou.



Apesar do tom conciliador por parte de Nova Deli, a tensão continua no setor leste da fronteira, onde ocorreu em 9 de dezembro um confronto que resultou em ferimentos em vários militares de ambos os lados, depois de soldados chineses terem cruzado a LAC, segundo a versão indiana.



Após a acusação por parte de Nova Deli de que as tropas do Exército Popular de Libertação (PLA) tentaram, sem sucesso, mudar o "status quo" da fronteira, a China esclareceu que a situação da fronteira estava mais uma vez estável.



No entanto, o número de tropas indianas na LAC continua a aumentar, marcando o maior "desdobramento do exército indiano na fronteira chinesa de sempre”, de acordo com declarações do chefe da diplomacia indiana no início da semana.



Este destacamento de militares teve como objetivo contrariar as movimentações do lado chinês, que aumentou o dispositivo na fronteira desde 2020, denunciou o ministro.



As tensões giram em torno do território montanhoso no norte da região da Caxemira, bem como cerca de 60.000 quilómetros quadrados no Estado indiano de Arunachal Pradesh (nordeste).