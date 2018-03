Exilado russo encontrado morto em Londres

As circunstâncias da morte ainda estão por esclarecer.



A polícia britânica já garantiu que esta morte não está relacionada com o envenenamento do antigo espião Skipral.



O ministro dos Negócios Estrangeiros Russo reiterou inocência e quer ter acesso à substância alegadamente utilizada no envenenamento.



A embaixada russa já defendeu a abertura de um inquérito conjunto.



A Polícia do Reino Unido diz investigação está em curso, mas recusa divulgar se há ou não suspeitos identificados.