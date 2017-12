Exilados catalães permanecem na Bélgica até decisão judicial

O antigo presidente do governo regional catalão e mais quatro antigos ministros vão permanecer na Bélgica até decisão da Justiça. São alvo de mandados de detenção europeus.



Estão acusados dos "crimes de rebelião", traição ao Estado espanhol, punível com 25 anos de prisão.



A decisão da Justiça belga só será conhecida no dia 14 de dezembro. As autoridades belgas ouviram ontem o antigo presidente da Catalunha e os outros quatro ex-membros do governo autonómico.



Os advogados já garantiram que tencionam esgotar todas as hipóteses de recurso para que não sejam extraditados, pelo menos, nunca antes das eleições dia regionais.