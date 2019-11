Experiências de racismo inspiram espetáculo da portuguesa Nuna Livhaber em Londres

"Comecei a ter necessidade de escrever este espetáculo há muito tempo", disse esta sintrense de 23 anos à agência Lusa.

Intitulada "I Will Tell You in a Minute", a peça centra-se no diálogo entre uma ativista que viajou do futuro, em 2039, para promover um livro sobre o sucesso da sua campanha contra o racismo, anti-semitismo, machismo e outros tipos de discriminação, e a sua versão 20 anos mais jovem.

Em 2019, a personagem é confrontada com uma jovem com pouca esperança no futuro ou na sociedade, e a peça explora questões como "a dualidade de ser negro e ser negro na Europa", adiantou.

Nuna Livhaber foi influenciada pelo movimento artístico do Afrofuturismo e pela "necessidade de falar do passado, não como está nos livros de história, mas sobre o futuro" e sobre o "orgulho da diáspora africana na sua história e antepassados".

Para escrever o guião, fez entrevistas a amigos e conhecidos, e incluiu relatos de homofobia ou de preconceitos contra outras minorias, mas também a sua própria experiência em Portugal, onde foi vítima de racismo, muitas vezes subtil.

"Perguntavam-me porque é que falava tão bem português, ou diziam-me que era bonita e bem educada para jantar lá em casa, mas não para ser namorada do filho", contou.

A atriz portuguesa lamenta que esta este tema, que também afetou a carreira profissional no país, ainda não seja abordado de forma tão aberta em Portugal, ao contrário do Reino Unido, onde encontrou mais oportunidades e onde o seu projeto foi bem recebido.

O espetáculo vai ser representado a 10 e 11 de novembro no teatro The Cockpit e é o único representante de Portugal no Voila! Europe, um festival anual de encenadores britânicos e europeus, misturando culturas, línguas e disciplinas artísticas.

O festival Voila!Europe vai decorrer de 04 a 17 de novembro, em diferentes salas de Londres, e inclui produções de artistas do Reino Unido, Grécia, Itália, Chipre, Bélgica, França e Estónia, entre outros.