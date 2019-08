Explosão atinge repartição de finanças em Copenhaga

RTP07 Ago, 2019, 15:25 | Mundo

A explosão ocorreu cerca das 22h15 locais (21h15 em Lisboa). O rebentamento fez um ferido ligeiro, estilhaçou os vidros das portas e janelas e queimou o metal na porta de entrada do edifício situado em Nordhavnen, a norte do centro da cidade.







A polícia encerrou entretanto o perímetro e foi pedido aos funcionários que não se aproximassem do local.







"Alguém fez isto de propósito. Não foi um acidente", disse o inspetor-chefe da polícia, Jorgen Bergen Skov, em conferência de imprensa.





Embora as autoridades afirmem ser "demasiado cedo" para indicar os responsáveis pela explosão, dizem também que abriram uma ampla investigação.



“Levamos isto muito a sério e na noite passada já estabelecemos uma investigação ampla e abrangente. Não podemos e não vamos aceitar um ataque assim”, disse o inspetor-chefe.

Explosão "muito poderosa"

A Dinamarca é um dos países com impostos mais altos do mundo, para sustentar o amplo sistema de segurança social. Porém, geralmente, os dinamarqueses estão satisfeitos por pagarem impostos elevados, segundo um inquérito da Gallup.







"Perturba o nosso sentido de segurança que algo assim aconteça no meio da nossa capital, por isso estamos a olhar para isto com grande severidade", disse a governante.







A primeira-ministra, Mette Frederiksen, proncunciou-se sobre o ocorrido, dizendo que a explosão tinha sido "muito poderosa".A explosão da passada terça-feira não foi a primeira. Há 16 anos, uma outra repartição de finanças foi alvo de uma ação semelhante que as autoridades descreveram como "vandalismo". O inspetor-chefe da polícia disse, no entanto, que os dois eventos não estavam ligados.