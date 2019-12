Explosão de bomba na estrada mata dez civis no Afeganistão

De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior afegão Nasrat Rahimi, a explosão ocorreu na província de Khost, no distrito de Alisher, na zona leste do país.

O ataque não foi reivindicado, mas Rahimi atribuiu já a responsabilidade aos talibãs, que geralmente têm como alvo as forças de segurança afegãs ou oficiais do Governo.

Os talibãs controlam ou dominam hoje metade do Afeganistão e, juntamente com o grupo extremista Estado Islâmico, realizam ataques quase diários.