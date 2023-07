Explosão de bomba no Paquistão. Número de mortos sobe para 45

De acordo com a polícia local, a explosão aconteceu durante uma reunião de apoiantes do partido Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), do clérigo Maulana Fazal ur Rehman, que decorria nos arredores de Khar, capital do distrito de Bajaur.

Um balanço inicial apontava para as mortes de dez pessoas na explosão, embora a polícia tivesse admitido que o número de vítimas mortais poderia aumentar, à medida que o hospital local ia recebendo centenas de feridos, muitos dos quais em estado crítico.

Uma testemunha contou que mais de 500 pessoas estavam a participar no comício quando ocorreu a explosão. “Uma poderosa explosão deixou-me inconsciente”, disse Rahim Shah à agência de notícias paquistanesa Dawn.

Durante o dia de domingo, Jan, o porta-voz do partido JUI-F, declarou à NBC News que haveria 55 mortos e que alguns dos 135 feridos estavam em estado crítico.

Porém, o ministro da Informação da província de Khyber Pakhtunkhwa, Feroz Jamal, ao atualizar os dados esta segunda-feira, falou em 45 vitimas mortais e 200 feridos.

As autoridades anunciaram que a operação de resgate foi concluída e todos os feridos foram levados para o hospital.Ataque suicida: dez quilos de explosivo



Maulana Ziaullah, o chefe local do partido de Rehman, está entre os mortos. O senador Abdur Rasheed e o ex-legislador Maulana Jamaluddin também estavam no palco, mas escaparam ilesos.



Funcionários do partido JUI-F afirmaram que Rehman não esteve presente no comício. O clérigo é visto como pró-taliban e o seu partido faz parte do Governo de coligação de Islamabad.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas o grupo extremista Estado Islâmico opera nesta zona de fronteira com o Afeganistão.

A reunião foi organizada num local perto de um mercado. A participação elevada de apoiantes obrigou a organização local a adicionar tendas. O local estava a ser vigiado por voluntários do partido, vestidos com trajes tradicionais e munidos de bastões.

O chefe da polícia de Khyber Pakhtunkhwa, Akhtar Hayat Gandapur, avançou que a investigação inicial sugeria que um bombista suicida teria entrado no local, apesar da segurança feita por voluntários do partido. O agressor terá detonado um forte explosivo perto do palco da convenção.

Pakhtunkhwa, entretanto, já confirmou que a explosão foi resultado de um ateque suicida. De acordo com as equipas de desativação de bombas, foram usados aproximadamente dez quilos de material explosivo.Notas de pesar



O primeiro-ministro paquistanês, Shabaz Sharif, o presidente, Arif Alvi, e outros líderes condenaram o ataque e pediram às autoridades para que prestassem toda a assistência possível aos feridos e às famílias enlutadas.

Em comunicado, Sharif condenou os responsáveis ​​e descreveu-os como terroristas que "atacaram aqueles que falam pelo Islão, o Corão e o Paquistão" e afirmou que enfrentariam uma "punição real".



"Os terroristas são inimigos do Paquistão, vamos eliminá-los da existência", acrescentou o primeiro-ministro.

O líder do partido JUI-F, Maulana Fazlur Rehman, expressou “profunda tristeza e pesar” após a explosão, em comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa. “‎A paz esteja com os trabalhadores da JUI”, acrescentou.

Do país vizinho chega uma declaração de Zabihullah Mujahid, porta-voz do Emirado Islâmico do Afeganistão. No comunicado é sublinhado que as autoridades afegãs "condenam" a explosão.

"O Emirado Islâmico expressa profundas condolências às famílias afetadas" e as autoridades rezam para que os "mártires" vão para o céu islâmico. Desejam também a "rápida recuperação dos feridos". "Tais crimes não são de forma alguma justificados ou aceitáveis", acrescenta Mujahid.Bajaur



Os partidos políticos paquistaneses estão a iniciar os preparativos de campanha antes das eleições previstas para o final deste ano e estes encontros, que irão decorrer por todo o país, fazem parte da estratégia para mobilizar apoiantes para as próximas eleições.

Bajaur era uma região tribal, mas tornou-se um distrito. A zona passou a ser refúgio seguro para militantes islâmicos, quando militares paquistaneses realizaram operações em larga escala para eliminar a militância da região tribal.



Militantes islâmicos ainda atacam forças de segurança e civis com frequência nesta região.



c/ agências