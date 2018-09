Explosão de depósito de gás na Nigéria faz vários mortos, diz Presidente

Lusa11 Set, 2018, 07:31 | Mundo

De acordo com a agência France-Presse (AFP), Buhari expressou a sua "forte preocupação com o alto custo" do acidente, do qual resultaram "vários mortos".

A agência Associated Press (AP), que cita uma testemunha, fala em pelo menos 18 mortos e mais de 40 feridos.

Imagens da televisão local mostram bombeiros a combater o incêndio, que ocorreu num posto de gasolina em Lafia, perto da capital Abuja, no centro do país.

Um morador de Lafia, Michael Ogbonnaya, disse à TV Channels que os moradores do bairro se mobilizaram, sem sucesso, contra a instalação desse "negócio perigoso" numa área residencial.