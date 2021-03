Explosão de paiol na Guiné-Equatorial provoca centenas de vítimas

As explosões terão ocorrido no maior paiol de material de guerra deste país da Africa Ocidental que é membro da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa.



Os rebentamentos provocaram uma onda de destruição na cidade de 800 mil habitantes, cerca de 70% da população da Guiné Equatorial.



As embaixadas ocidentais no país apelaram aos estrangeiros que vivem em Bata para não saírem às ruas.