Explosão de tanque de combustível faz quase 30 mortos no Líbano

As autoridades dizem que confrontos entre residentes provocaram o acidente.



Tentavam chegar de forma ilegal a um depósito que tinha sido apreendido pelos militares. Foi durante a tentativa de roubo do combustível que aconteceu a explosão.



O hospital na região de Akkar, no norte do país, transferiu as vítimas para outros locais, por não ter meios para tratar os ferimentos extremamente graves dos sobreviventes.



O Líbano está mergulhado numa profunda crise económica, com uma séria escassez de combustível há meses.