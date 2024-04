Explosão em central hidroelétrica em Itália faz pelo menos três mortos

(em atualização)







O fogo terá começado a cerca de 30 metros de profundidade, num dos transformadores da central, de acordo com a empresa italiana de distribuição de energia Enel. O incidente aconteceu por volta das 15h00 (hora local) numa barragem do lago Suviana, um dos três lagos artificiais que alimentam a central eléctrica.





A prefeitura da capital da região informou a agência France Presse que há “12 pessoas afetadas: três mortos, três feridos e seis desaparecidos”.





O grupo italiano Enel Green Power, subsidiária especializada em energias renováveis ​​da Enel, informou num comunicado que “deflagrou um incêndio que afetou um transformador da central hidroelétrica” e garantiu que “todas as medidas de segurança” foram rapidamente ativadas para permitir a "retirada adequada do pessoal" no local.



Um porta-voz da Enel esclareceu posteriormente que a barragem não foi danificada pela explosão mas que a produção de energia foi interrompida, sem que isso tenha impacto no "fornecimento de eletricidade a nível local e nacional".



Segundo disse à televisão local o chefe dos bombeiros de Bolonha, Calogero Turturici, não é possível determinar de imediato as causas deste acidente. As instalações onde ocorreu a explosão estão parcialmente inundadas e cheias de fumo e, por isso, inacessíveis.



“Estamos a acompanhar a evolução deste assunto com preocupação”, reagiu o vice-primeiro-ministro Antonio Tajani no X.





Já o prefeito da cidade vizinha de Camugnano, Marco Masinara, disse que foram já identificados três corpos e confirmou que quatro pessoas estão desaparecidas e que as três que ficaram "gravemente feridas" foram levadas para o hospital.



Segundo Masinara, informações preliminares indicavam que o incidente teria ocorrido devido a um defeito numa turbina. Problema não confirmado pela empresa.







com agências