Explosão em centro comercial em Taiwan mata uma pessoa e deixa dez hospitalizadas

A explosão ocorreu na praça de alimentação do 12º andar do centro comercial Shin Kong Mitsukoshi, na cidade de Taichung. Entre as 10 pessoas hospitalizadas, quatro não apresentavam sinais vitais, segundo as autoridades.

Dezenas de bombeiros foram enviados para o local, onde partes do exterior do edifício ficaram danificadas e fragmentos espalharam-se pelas ruas.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Taichung, Cheng Chao-hsin, disse ter sido informado de que a explosão pode ter sido causada por uma fuga de gás, algo que não foi ainda confirmado.