Explosão em edifício no México faz um morto e 29 feridos

A explosão deu-se no sul da capital mexicana, num edifício com 63 unidades habitacionais, destruindo janelas e deixando o interior dos apartamentos a descoberto.Em comunicado, citado pela agência de notícias Associated Press (AP), o alcaide do bairro de Benito Juarez indicou que 11 dos feridos foram transportados para hospitais, tendo um morrido mais tarde.Cerca de 300 pessoas foram retiradas de edifícios próximos, por precaução.

As autoridades estão a investigar a origem da fuga de gás.