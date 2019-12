Explosão em fábrica de fogo de artifício faz sete mortos na China

O governo da cidade de Liuyang revelou em comunicado que a explosão ocorreu na quarta-feira de manhã, devido à "produção ilegal".

Acidentes com fogo de artifício são comuns na China nas vésperas do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas e quando nas ruas do país se lançam petardos e fogo-de-artifício para "afugentar os maus espíritos".

O governo local diz que os donos da fábrica foram detidos para interrogatório e que foi formada uma equipa para investigar as causas do acidente. Na quinta-feira, as autoridades ordenaram a suspensão de toda a produção de fogo de artifício na cidade.

Acidentes industriais são frequentes na China, onde, em média, morrem 70.000 trabalhadores por ano, segundo a Organização Mundial do Trabalho.

Em 2015, duas explosões nas instalações químicas da zona portuária da cidade de Tianjin, nordeste da China, causaram pelo menos 165 mortos e prejuízos de mais de mil milhões de dólares (900 milhões de euros).

Esta semana, nove pessoas morreram quando um tanque de águas residuais desabou numa fábrica de tingimentos e impressões no leste da China.