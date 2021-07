Explosão em fábrica leva a evacuação junto ao aeroporto de Banguecoque

Segundo a imprensa local, a explosão abalou o edifício do terminal em Suvarnabhumi, provocando alarme no principal aeroporto internacional de Banguecoque.



Responsáveis do aeroporto disseram à agência de notícias Associated Press (AP) que não houve voos cancelados, sem adiantar mais informações.



Um incêndio deflagrou de manhã cedo numa fábrica de espuma e paletes de plástico na zona sudeste de Banguecoque, perto do aeroporto de Suvarnabhumi.



Fotos mostram casas próximas com janelas partidas e destroços nas ruas.



As autoridades ordenaram a evacuação da área, temendo que milhares de litros de produtos químicos causem mais explosões.



Não há ainda informações sobre o que terá provocado o incêndio na área de Bang Phli, nem sobre se há vítimas.