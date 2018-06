Explosão em grande comício de apoio ao novo PM na Etiópia

Lusa23 Jun, 2018, 09:29 | Mundo

De acordo com as informações divulgadas pela Associated Press, que cita fontes locais, várias ambulâncias estão no local, em Meskel Square, na capital, Addis Abeba, onde primeiro ministro Abiy Ahmed estava a ser ouvido por milhares de apoiantes.

A explosão ocorreu pouco depois do político ter terminado o seu discurso, encontrando-se na altura a acenar para a multidão.

Abiy Ahmed, 42 anos, assumiu o cargo em abril e rapidamente surpreendeu o segundo país mais populoso de África ao anunciar uma onda de reformas políticas e económicas.