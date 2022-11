Explosão em Istambul, perto da praça Taksim, faz pelo menos quatro mortos e vários feridos

O rebentamento, de origem ainda desconhecida ocorreu na movimentada rua comercial Istiqlal, no coração da cidade.

A explosão ocorreu pouco depois das 16h00 (hora local, 13h00 de Lisboa), quando esta zona da cidade estava particularmente movimentada.





O governador de Istambul, Ali Yerlikaya, escreveu na rede social Twitter que houve mortos e feridos, embora sem adiantar quantos.





Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.



Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir.



Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2022





Entretanto, o canal CNN Turk informou que 11 pessoas ficaram feridas. Também o canal de televisão privado NTV indicou que há "pelo menos cinco a dez feridos" e mostrou um destacamento de socorro e polícia. A área foi evacuada.



De acordo com imagens difundidas pelas redes sociais, o momento da explosão ouve-se ao longe, acompanhado de chamas e desencadeando imediatamente um movimento de pânico.



Uma grande cratera negra também é visível nestas imagens, assim como vários corpos no solo nas proximidades.



A rua Itstiqlal já foi atingida no passado por um ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que matou quase 500 pessoas e feriu mais de 2.000, durante uma campanha de investidas que atingiu Istambul em 2015-2016.