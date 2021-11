Explosão em Liverpool. Três detidos sob lei do terrorismo

My thoughts are with all those affected by the awful incident in Liverpool today.



I want to thank the emergency services for their quick response and professionalism, and the police for their ongoing work on the investigation. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 14, 2021

O veículo era um táxi que parou junto ao hospital um pouco antes da deflagração. O passageiro foi declarado morto no local e ainda não foi identificado. O motorista, do sexo masculino, ficou ferido e está internado.Segundo a BBC , que cita fontes policiais, as autoridades continuam a “manter a mente aberta acerca das causas da explosão”. As investigações estão a ser lideradas pela polícia antiterrorista com o apoio da Polícia de Merseyside. O serviço de segurança MI5 está também a colaborar.O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, agradeceu no Twitter aos serviços de emergência pela sua rápida resposta e profissionalismo.

As detenções



As primeiras buscas começaram às 13h00 na Rutland Avenue, uma área da cidade com grandes casas vitorianas que fica a cerca de um quilómetro do hospital.

Testemunhas revelaram à BBC que a polícia chegou cerca das 14h00 e invadiu uma casa. E que viram os três homens a ser detidos, algemados e a serem conduzidos pelas autoridades até uma viatura.