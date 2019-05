Explosão em Lyon faz vários feridos

RTP24 Mai, 2019, 18:11 / atualizado em 24 Mai, 2019, 19:26 | Mundo

Não há notícia de mortos e as autoridades estão a tratar o sucedido como um ataque terrorista.





A investigação do que é, para já, designado oficialmente com uma tentativa de homicídio premeditado, foi entregue à seção de antiterrorismo da procuradoria de Paris.







O jornal francês Le Figaro, diz que está a ser seguida a pista de um homem de bicicleta que terá depositado o pacote armadilhado pondo-se depois em fuga.





O suspeito, que aparenta 30 a 35 anos, foi captado por câmaras de videovigilância.





Após a confirmação inicial de sete feridos, o número foi revisto em alta, para 13, incluindo uma criança de oito anos. Dois estão em estado grave mas, de acordo com o responsável do município, Dennis Broliquier, nenhum corre risco de vida.







"Estou no local, a poucas dezenas de metros do engenho que explodiu. Os feridos foram tratados, com competência e rapidez pelos bombeiros, incluindo a rapariguinha de oito anos que ficou ferida", afirmou Broliquier.



"Uma certeza: era um engenho destinado a ferir, era um engenho explosivo", acrescentou o presidente minucipal. O engenho continha pregos e parafusos.



"Fui alertado por várias testemunhas diretas. O engenho explosivo estava num saco, depositado por um homem, filmado pelas câmaras de vigilância de Lyon", revelou ainda Broliquier.

O ministro francês do Interior, que visita esta noite o local da explosão, anunciou já o reforço das medidas de segurança em todo o país.

Suite à l’explosion survenue à #Lyon, je viens d’adresser des consignes de vigilance à l’ensemble des préfets pour renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels & cultuels.

Je suis la situation en lien avec @prefetrhone et le parquet. — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 de maio de 2019 "Depois da explosão ocorrida em Lyon, ordenei a todos os prefeitos medidas de vigilância para reforçar a segurança dos locais que acolhem o público e eventos desportivos, culturais e de culto", anunciou Christophe Castaner no Twitter.

A correspondente da RTP, em França, está a acompanhar o sucedido.





As primeiras notícias citam testemunhas que falam de um embrulho armadilhado deixado junto a uma pastelaria e de uma "forte explosão" que estilhaçou os vidros em redor.







A zona foi isolada por militares ao serviço da missão Sentinela e várias estações de metro da cidade foram encerradas.



Macron fala em "ataque sem vítimas".

O Presidente Emmanuel Macron, que iniciava um discurso na televisão quando se deu a explosão, referiu-se ao incidente como um "ataque sem vítimas", sem referir a palavra terrorismo.







Já o presidente da área metropolitana de Lyon, David Kimefeld, não teve a mesma relutância de Macron e condenou, "com a maior firmeza, o atentado com pacote armadilhado que ocorreu ao fim da tarde na rua Vitor Hugo. Os meus primeiros pensamentos vão para as vítimas e suas famílias. Saúdo a coragem dos bombeiros que rapidamente se mobilizaram para levar socorro às vítimas".



"Este ato bábaro lembra-nos que a luta contra o terrorismo é uma batalha quotidiana e não devemos nunca abrandar a nossa vigilância", acrescentou Kimefeld.





O primeiro-ministro Edouard Philippe, cancelou a sua participação num comício de fim de campanha, previsto para esta noite, devido à "explosão em Lyon", anunciou a sua equipa.







A líder do Partido União Nacional, Marine Le Pen, exprimiu no Twitter a sua solidariedade com as vítimas.



J’apporte tout mon soutien aux blessés dans une explosion survenue à #Lyon.



Toute la lumière devra être faite sur les circonstances de cet attentat terroriste. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 24 de maio de 2019

"Dou todo o meu apoio aos feridos de uma explosão ocorrida em Lyon. Tudo deverá ser esclarecido sobre este ataque terrorista", escreveu Le Pen.







A polícia francesa já apelou à não disseminação de informações não verificadas sobre o sucedido.





Lyon é a segunda maior cidade francesa e situa-se 475 Km a sudoeste da capital, Paris.