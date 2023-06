Explosão em prédio em Paris deixa vários feridos, incluindo quatro em estado grave

(em atualização)



"A maioria são vítimas colaterais, feridas pelo efeito da explosão e pelas diversas projeções", explicou a polícia.



Mais de 200 bombeiros, nove equipas de emergência médica e vários elementos da polícia estão no local. As autoridades pedem para que a população não se dirija ao local onde ocorreu a explosão, de forma a facilitar a intrevenção dos bombeiros e das equipas de resgate."Há um incêndio na rua Saint-Jacques, no 5.º bairro de Paris. Os sapadores bombeiros de Paris estão a intervir. Agradecemos que não perturbem a sua intervenção e evitem aquele setor", escreveu o ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, na rede social Twitter.