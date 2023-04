Explosão na Crimeia foi "parte de preparativos" para contraofensiva de Kiev

Gabinete do governador de Sebastopol via EPA

O Comando Sul do exército da Ucrânia reivindicou este domingo a autoria da explosão ocorrida na véspera no porto de Sebastopol, na península da Crimeia. Tratou-se, segundo as forças de Kiev, de “parte dos preparativos para a ofensiva em grande escala que todos esperam”. Entretanto, um ataque contra uma aldeia russa próxima da fronteira ucraniana matou pelo menos quatro civis.