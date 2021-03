Explosão não abala regime, mas pode aumentar pressão internacional

"Pensamos que é improvável que a explosão vá abalar as fundações do regime, mas os opositores vão tentar responsabilizar o Presidente Obiang e o seu Governo pela tragédia e vão questionar o apelo para assistência internacional tendo em conta a enorme riqueza da família no poder", escrevem os analistas desta filial africana da Oxford Economics.

Num comentário à explosão de domingo, em Bata, na parte continental da Guiné Equatorial, a NKC African Economics afirma que "os opositores podem também tentar fazer com que os governos estrangeiros aumentem a pressão sobre o Presidente de longa data sobre reformas e permissão para a participação democrática".

De acordo com o texto, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a consultora considera ainda que o desastre humanitário "pode dar a alguns governos licença para se voltarem a envolver com o regime através da assistência humanitária, com o argumento de que lidar com o Presidente Obiang é legítimo neste momento de necessidade do país".

Lembrando os casos judiciais de membros da família do Presidente Obiang, nomeadamente o seu filho e vice-presidente, Teodorin Obiang, a NKC diz que "os governos ocidentais estão relutantes em alimentar os laços com o regime de Obiang" e lembra o caso da França, que fez "investigações exaustivas sobre as atividades da família em território francês, incluindo a compra de imobiliário usando recursos estatais" da Guiné Equatorial.

Várias explosões nos paióis de um quartel militar, localizado numa zona residencial da cidade de Bata, no domingo, causaram a morte a cerca de 100 pessoas e outras 500 a 600 ficaram feridas, segundo os dados oficiais mais recentes sobre a catástrofe, classificada como acidental pelo chefe de Estado, Teodoro Obiang.

O Presidente, que governa este país da África Central há quase 42 anos, acusou agricultores das redondezas de terem permitido a propagação para o quartel de queimadas mal controladas, considerando que os soldados que estavam a guardar o arsenal foram "negligentes".

Casas e edifícios ao redor do quartel ficaram completamente destruídos e enormes blocos de betão foram projetados pelas ruas a centenas de metros, de acordo com imagens da estação de televisão estatal TVGE.

Horas depois do acidente, Teodoro Obiang pediu a ajuda da comunidade internacional e, na manhã de segunda-feira, o embaixador equato-guineense em Lisboa formalizou o pedido de apoio a Portugal e à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Logo no domingo, a ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha respondeu ao apelo da única nação com a língua oficial espanhola em África, dizendo no Twitter que iria enviar de imediato um navio com ajuda humanitária, acrescentando hoje que o valor do carregamento ronda os 60 mil euros.

O Governo português indicou que o apoio à Guiné Equatorial "será equacionado em coordenação com a comunidade internacional, nomeadamente no quadro das Nações Unidas e da União Europeia".

A Guiné Equatorial, um país rico em recursos, mas com largas franjas da população abaixo do limiar da pobreza, integra a CPLP desde 2014.