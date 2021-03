Explosão no Afeganistão faz oito mortos e 47 feridos

Espera-se que o número de mortos aumente porque vários dos feridos estavam em estado crítico. A explosão ocorreu na sexta-feira e também destruiu 14 casas, adiantou um porta-voz do hospital provincial, Rafiq Sherzai.Um dos mortos e 11 dos feridos pertenciam às forças de segurança afegãs, enquanto os restantes eram civis, incluindo mulheres e crianças, disse o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Arian.Ninguém reivindicou a responsabilidade.

Poucas horas após o ataque, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, numa conferência de imprensa em Nova Iorque, condenou o aumento "alarmante" dos ataques no Afeganistão contra civis, apesar de os talibãs e o governo afegão manterem novas conversações no Qatar.