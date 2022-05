Explosão num bairro de Madrid provocou duas mortes e 18 feridos

As vítimas mortais são dois homens que trabalhavam numa obra no edifício. Foram encontradas nos escombros. A explosão terá sido provocada por uma fuga de gás no último andar do prédio, no Bairro de Salamanca. Entre os 18 feridos, um está em estado grave, é um homem de 84 anos.