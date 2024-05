Explosão num edifício na China faz um morto e três feridos

Partes do edifício de cinco andares ficaram danificadas, com a varanda de um apartamento completamente destruída, de acordo com vídeos divulgados nas redes sociais. As autoridades disseram que a explosão terá sido provocada por uma botija de gás natural, avançou a imprensa chinesa.

Uma mulher morreu devido aos ferimentos, de acordo com o jornal Jimu News. As outras três foram levadas para o hospital devido aos ferimentos.

Os vídeos difundidos "online" também mostram pelo menos uma pessoa a ser levada pelos socorristas para uma ambulância e as ruas cobertas de destroços.

De acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, a explosão ocorreu por volta da meia noite em Lisboa.