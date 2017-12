Explosão num supermercado em São Petersburgo

RTP27 Dez, 2017, 17:21 / atualizado em 27 Dez, 2017, 19:03 | Mundo

"Uma explosão ocorreu por volta das 18h30 hora local (15h30 hora de Lisboa) num supermercado na avenida Kondratiev, em São Petersburgo. Segundo as primeiras informações, existem vários feridos", indicou a polícia local, num breve comunicado, citado pela agência noticiosa francesa France Presse.



O mesmo comunicado acrescenta que as circunstâncias do incidente "estão atualmente a ser investigadas".



Segundo Svetlana Petrenko, porta-voz da comissão de investigação, quatro pessoas foram hospitalizadas.



Em declarações a várias agências russas, a mesma fonte adianta que a investigação foi aberta por "tentativa de homicídio contra duas ou mais pessoas".



As forças de segurança adiantam ainda que se tratou da explosão de um dispositivo artesanal com 200 gramas de explosivos.



Responsáveis pelos serviços de emergência de São Petersburgo adiantaram à agência TASS que pelo menos dez pessoas ficaram feridas. Segundo os media russos, cerca de 50 pessoas foram evacuadas.

Um ferido grave

Evgueni Mouravitch, correspondente da RTP na Rússia, confirma que a explosão provocou dez feridos, das quais nove receberam assistência médica. Uma das pessoas ficou com ferimentos graves na zona abdominal.



Após a explosão não ocorreu qualquer incêndio, mas as autoridades evacuaram desde logo o edifício.





O correspondente da RTP confirma que as autoridades estão a investigar as circunstâncias deste incidente e não descartam nenhuma hipótese. Relembra que a Rússia declarou recentemente a cessação da campanha militar russa na Síria.De recordar também que ainda no início de dezembro o Presidente russo Vladimir Putin agradeceu ao homólogo norte-americano, Donald Trump, informações transmitidas pelos serviços secretos do país que terão permitido evitar um ataque terrorista em São Petersburgo.Desde o início do ano, o metropolitano da segunda maior cidade da Rússia foi alvo de um ataque suicída que fez 16 vítimas mortais e fez mais de 50 feridos.Esta explosão aconteceu no supermercado Perekretok, que se situa no piso térreo do centro Gigant-Kholl, localizado na zona nortdeste de São Petersburgo, numa altura em que os russos preparam a entrada no ano novo, mas também a celebração do Natal ortodoxo, que acontece a 7 de janeiro.