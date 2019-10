Explosão provoca dezenas de mortos em comboio no Paquistão

Dois fogões a gás estiveram na origem do incêndio, que ocorreu quando alguns passageiros preparavam o pequeno-almoço num comboio em andamento, disse o ministro dos Transportes Ferroviários paquistanês, Sheikh Rashid Ahmad. As chamas ganharam ainda mais força por haver querosene a bordo.



A viagem do Tezgam Express durava 25 horas e meia. Passageiros a transportarem fogões para cozinhar nestas longas viagens é um problema comum, admite o ministro dos Transportes.



O balanço preliminar do acidente aponta para mais de 70 mortos e 40 feridos. Os números podem ainda aumentar, admitem as autoridades.

No total, três carruagens foram consumidas pelas chamas. Teriam a bordo desses vagões cerca de duas centenas de pessoas, a maioria peregrinos para um dos principais encontros religiosos anuais no Paquistão.

Deeply saddened by the terrible tragedy of the Tezgam train. My condolences go to the victims' families & prayers for the speedy recovery of the injured. I have ordered an immediate inquiry to be completed on an urgent basis.