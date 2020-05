Explosão seguida de incêndio em complexo industrial químico de Veneza

Foto: Manuel Silvestri - Reuters

A população do porto de Marghera, a poucos quilómetros do centro histórico de Veneza, foi aconselhada pelas autoridades a permanecer em casa, com as portas e as janelas fechadas. As ruas de acesso à plataforma química foram bloqueadas pelas autoridades.