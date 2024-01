Explosões durante homenagem a general iraniano causam 53 mortos

As explosões ocorreram perto do local do túmulo de Soleimani em Kerman, cerca de 820 quilómetros a sudeste da capital, Teerão.

"O incidente é um ataque terrorista", afirmou o vice-governador da província de Kerman, Rahman Jalali, citado pela televisão estatal.

O general Qassim Soleimani, chefe de Força Quds de elite da Guarda Revolucionária, foi morto pelos Estados Unidos em Bagdade, em 2020.

Soleimani foi o arquiteto das atividades militares regionais do Irão e é aclamado como um ícone nacional entre os apoiantes da teocracia iraniana.

No funeral, em 2020, registou-se um tumulto que causou a morte de pelo menos 56 pessoas e ferimentos em mais de 200, quando milhares de pessoas se juntaram ao cortejo.